Добро пожаловать в семью Kaufland!

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Об открытии в РМ первых двух гипермаркетов крупной ритейл-сети

Сегодня, 26 сентября, огромная сеть Kaufland пополнилась ещё двумя магазинами, которые открылись в Кишинёве. Следует отметить, что это первые два гипермаркета, которые одна из самых крупных в Европе ритейл-сетей, включающей 1270 магазинов и свыше 150 тыс. сотрудников в восьми странах, запустила в Республике Молдова. Широко распахнули свои двери для покупателей магазины, расположенные в секторе Ботаника по бул. Дечебал, 99/2, и в секторе Чеканы на проспекте Мирча чел Бэтрын, 25/1.

И вот настал тот день!

Как стало известно «АиФ в Молдове», благодаря открытию этих двух торговых точек и центрального офиса, 750 граждан нашей страны получили возможность трудоустроиться. К слову, компания Kaufland входит в число крупнейших работодателей европейского уровня.

Многие кишинёвцы, побывавшие в магазинах сети Kaufland за рубежом, знакомы с его ассортиментом и с нетерпением ждали прихода и в нашу страну. И этот день настал.

26 сентября прошла официальная церемония открытия, на которой присутствовал и генеральный директор Kaufland в Румынии и Республике Молдова Марко Хессл.

– После напряженного периода тщательной подготовки, я рад сообщить об открытии магазинов Kaufland в Республике Молдова. Вместе с прекрасными людьми, которые и составляют огромную команду Kaufland, мы открываем новую страницу в истории нашей компании. Для местного рынка открытие магазинов Kaufland означает качество, разнообразие продуктов, новые стандарты обслуживания, хорошие зарплаты и поощрения сотрудников, а также заботу об окружающей среде и социальную ответственность перед обществом, в котором мы работаем. Эти два магазина всего лишь начало наших больших планов по развитию компании в Республике Молдова, — отметил генеральный директор Kaufland в Румынии и Республике Молдова Марко Хессл.

«Для местного рынка открытие магазинов Kaufland означает качество, разнообразие продуктов, новые стандарты обслуживания, хорошие зарплаты и поощрения сотрудников, а также заботу об окружающей среде и социальную ответственность перед обществом, в котором мы работаем».

Качество и свежесть гарантированы

А начальные шаги в рамках этих больших планов показывают, что новые магазины Kaufland открывают большие возможности для развития молдавского рынка, предлагая покупателям широкий ассортимент товаров по оптимальным ценам. Как отмечается в пресс-релизе компании, особое внимание компанией уделяется качеству и свежести продуктов, а достигается это за счёт ежедневных поставок овощей, фруктов, молочной и мясной продукции и т.д.

В ответ на предостережения некоторых местных недоброжелателей, администрация компании гарантирует большой выбор молдавских товаров — более 3200 наименований, пообещав, что в процессе развития компании в Молдове, ассортимент будет пополняться. Пирожные и выпечку, свинину, охлаждённую курятину, свежую рыбу и кулинарную продукцию нам обещают местного производства. Также Kaufland предоставит покупателям возможность выбрать уже готовые блюда на прилавках с обслуживанием. И всё это – с учётом местного спроса и привычек потребителей.

«Магазины построены по самым современным стандартам, спланированы таким образом, чтобы люди получали удовольствие от покупок. Среди множества отделов — фрукты-овощи, кулинария, хлеб и выпечка, базовые продукты, сладости, напитки, непродовольственные товары и моющие средства. В магазинах обустроены и торговые ряды, где расположены аптека, табачный магазин, обмен валюты, кондитерская, кофейня и др. Возле магазинов Kaufland, в пункте Grill, у покупателей есть возможность быстро перекусить аппетитными блюдами, приготовленными на месте. Гриль работает с 9:00 до 21:30», – говорится в пресс-релизе компании.

Комфорт и удобство

Kaufland будет удобен кишинёвцам и гостям столицы во всех отношениях. Там, к примеру, будет установлено оборудование для переработки трёх типов упаковки: пластиковых бутылок — объёмом до 3 литров, стеклянных бутылок и жестяных банок — объемом до 1 литра. Это — аппараты самообслуживания, взамен утилизированной упаковки клиент получит ваучер для приобретения со скидкой товаров по рекламным акциям в обоих магазинах. Такого точно ещё нет ни в одной торговой сети Молдовы!

К тому же для покупателей организованы удобные подъездные пути и парковки. Так, к магазину на Дечебал можно подъехать с этого же бульвара, а также и с улицы Зелинского, на Мирча чел Бэтрын – два подъездных пути с разных точек проспекта. Приезд в гипермаркет за продовольственными и промышленными товарами требует наличия парковок для размещения автомобилей. И с этим у Kaufland всё в порядке. На Дечебале организовано 288 парковочных мест, в том числе 10 для людей с ограниченными возможностями и для семей, а на стоянке Мирча чел Бэтрын могут одновременно разместиться 387 машин. Более того, при каждом магазине Kaufland есть зарядные станции для электромобилей и велопарковки.

Всё в порядке у Kaufland и с охраной окружающей среды. Оба магазина оснащены умной экологичной системой отопления, в основе которой рекуперация тепла, вырабатываемого витринами и холодильниками. Это позволяет экономить природные ресурсы и бережно относиться к окружающей среде. Также предусмотрен раздельный сбор и переработка отходов, что является реальными шагами для защиты природы. При перевозке товаров Kaufland использует возвратную систему упаковки.

По европейским меркам

Если брать по отделам, то в столичных магазинах Kaufland – всё по европейским меркам.

В Отделе свежих овощей и фруктов вне зависимости от времени года всегда будет большой выбор свежих фруктов и овощей, сезонных и экзотических продуктов.

В Отделе свежих продуктов предусмотрен огромный ассортимент товаров, произведённых в Республике Молдова, в том числе местных традиционных продуктов, по доступным ценам. В этом отделе можно также приобрести местные и зарубежные аутентичные продукты (специалитеты).

В Рыбном отделе представлено 24 вида свежей рыбы, среди которой: 8 видов неразделанной, 10 видов филе и стейков, 6 видов морепродуктов. И здесь же можно купить икру на развес, копчёную и маринованную рыбу.

Наряду с огромным ассортиментом продовольствия, Kaufland предлагает товары для дома, текстиль, электробытовую технику, канцелярские принадлежности, сезонные игровые товары. Всё это по доступным ценам, действуют еженедельные рекламные предложения.

Предусмотрена и пекарня, где покупателям будут предлагать большой выбор хлеба и выпечки, как собственного производства, так и от других местных поставщиков.

В отделе Основных продуктов, сладостей и напитков посетители найдут огромное разнообразие продуктов на любой вкус, лучшее соотношение цены и качества, сладости для взрослых и детей, широкий выбор прохладительных и алкогольных напитков.

И это далеко не весь ассортимент, который предлагает своим покупателям Kaufland. Приходите сами и убедитесь! Тем более у магазинов очень удобный график работы – с 7 утра до 23 часов вечера семь дней в неделю.

К тому же Kaufland гарантирует как доброжелательность персонала, так и многочисленные гарантии (гарантия свежести продуктов, гарантированная замена товара, оперативность, бесплатный вызов такси и т.д.) и дополнительные услуги. Подробную информацию обо всех услугах и гарантиях можно найти по ссылке: kaufland.md/garantii. Также клиентов в случае необходимости готовы будут выслушать, для этого они могут бесплатно обратиться по телефону 0800 1 0800 с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00, в субботу — с 8:00 до 17:00, либо написать на сайте: www.kaufland.md/contact.

Добро пожаловать в семью Kaufland!

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