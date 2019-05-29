Добро не пожаловать!

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Почему Тирасполь не станет Меккой для бизнесменов и туристов

В последнее время с левого берега Днестра всё чаще слышны елейные речи, адресованные непосредственно потенциальным инвесторам и туристам. И тех и других буквально заманивают в регион, обещая радужные перспективы и незабываемые впечатления.

Однако ни наплыва путешественников, ни тем более коммерсантов в непризнанную республику пока не наблюдается. А картинка для внешнего пользователя существенно разнится с тем, что происходит на самом деле.

Застрявшие в СССР

Нынешние приднестровские власти решили заняться развитием туризма на так называемом государственном уровне. Для этого даже разработали некую целевую программу до 2026 года. «Современное состояние отрасли не соответствует потенциальным возможностям республики, которая имеет всё необходимое для развития туристической индустрии», – говорится в пояснительной записке.

– В настоящее время туризм в Приднестровье даёт лишь 0,02% ВВП, это крайне мало, – заявила местным СМИ председатель Агентства регионального развития Приднестровья Татьяна Яськова. – Вместе с тем за данной отраслью большое будущее, также это даст возможность появления новых рабочих мест. Мы постараемся поднять сферу туризма на новый уровень.

В целевой программе также описывается тот самый потенциал: «уникальные исторические объекты (в первую очередь Бендерская крепость), благоприятный климат, красота природы, река Днестр и источники минеральных вод, живые сельские традиции населения, смешение молдавской, украинской, польской, русской и болгарской культур, старинные традиции гастрономии и виноделия». А вот необходимой инфраструктуры и информации о регионе, по мнению приднестровских властей, не хватает. Поэтому пока не шибко едут туристы.

По данным местной администрации, левый берег Днестра посещает 7–8 тыс. человек в год. Повод чаще всего даже слегка оскорбительный для местных жителей, о чём свидетельствуют названия туров: «Назад в СССР», «Советский тур», «Бренди-тур».

Отдельный пункт – Бендерская крепость. Даже не пункт, а просто песня какая-то, которую периодически затягивает сам лидер региона Вадим Красносельский. На разные лады. Вот на днях он закатил там вечеринку «Дискотека 80-х».

– Здесь можно принять участие в «Олимпиаде–80», попробовать свои силы в «Песне года» в качестве вокалиста. Локация «У нас во дворе» предлагает вспомнить забытые дворовые игры, такие как классики, резиночка, домино и другие. Подкрепиться можно будет в «Столовой СССР», стилизованной под классический общепит, – анонсировал мероприятие начальник управления культуры г. Бендеры Вячеслав Долгодворов.

Нет хлеба – даёшь зрелищ! Правда, весьма сомнительное мероприятие в месте, которое, переходя из рук в руки в течение почти пяти веков, было обильно полито кровью русских, молдавских, украинских и турецких солдат.

На развитие туристического продукта, инфраструктуры и продвижение имиджа за рубежом Приднестровье планирует потратить более $1 млн. Правда, доход от этого мероприятия предполагается небольшой – $35 тыс. в год. В пояснительной записке утверждается, что ожидается «мультипликативный эффект поступлений в бюджет». Прогнозируемый поток туристов – не менее 12 тыс. в год. Пока это планы, прогнозы, хотелки, а вот достижения скромные.

«Проведена беседа с представителем правительства Москвы по поводу организации маршрута Москва – Приднестровье. Его целевая аудитория – жители Китая, которые любят посещать точки так называемого красного туризма (всё, что связано с коммунистической тематикой)», – сообщает информационное агентство «Новости Приднестровья».

Эх, лиха беда – начало!

0,02% ВВП приносит туризм Приднестровью.

Республика «Шериф»

Больше всего в Приднестровье ждут потенциальных инвесторов. Этой истории неуспеха наверное столько же лет, сколько и так называемому самостоятельному плаванию региона. Причина вполне закономерная. Все самые лакомые кусочки – фабрики, заводы и даже немногочисленные пароходы в Бендерском порту были приватизированы фирмой «Шериф». Вопросов к этой приватизации было довольно много у экс-лидера Приднестровья Евгения Шевчука. Часть предприятий была возвращена в госсобственность. Нынешняя приднестровская администрация вновь выставляет их на торги. Нетрудно догадаться, кто станет бенефициаром всего этого. «Республика Шериф» – это уже не метафора, а данность.

Вместе с тем почти каждый год в Приднестровье проводятся инвестиционные форумы. Бизнесменов привлекают выгодным географическим положением, дешёвой рабочей силой, недорогими энергоносителями и низкими налогами. Эти и другие преимущества, по мнению администрации региона, могут «затмить» даже такой неблагоприятный фактор, как непризнанность.

– Да, не всё просто с бюджетом, но власти – и фискальные, и монетарные – демонстрируют адекватный подход к макроэкономической политике, и инвесторы говорят, что им у нас комфортно. Это на самом деле возврат доверия. Как только мы создадим 5 – 10 хороших прецедентов (благо, что они у нас уже есть) по входу иностранного капитала в Приднестровье, мы сможем рассчитывать на более существенный приток. Это работа вдолгую, но она с положительным результатом, – заявил в интервью местному телевидению так называемый премьер-министр Приднестровья Александр Мартынов.

Правда, о каких инвесторах идёт речь, не уточняется. И куда вкладывать – тоже неясно. Никаких серьёзных объектов на продажу на левом берегу Днестра не осталось. В СМИ периодически появляется информация про то, что якобы «майнят» криптовалюту. Некоторые молдавские издания утверждают, что не всё там чисто. На этом всё! Поэтому из года в год новости об инвестициях в Приднестровье одинаковые: «Бизнесмены намерены изучить предложения», «Инвесторы выразили заинтересованность», «Стороны заключили соглашение о намерениях»… А воз и ныне там.

Но лидер региона оптимизма не теряет, ссылаясь на некую стратегию развития Приднестровья до 2026 года – не на пятилетку, а практически семимильными шагами. Вряд ли что-то может быть красноречивее речи главы так называемой ПМР Вадима Красносельского: «Принципы стратегии развития строятся на трёх основных пунктах: политическая стабильность, экономическая самодостаточность и социальная справедливость».

Как говорится, без комментариев!

Вместо Швейцарии – Нью-Васюки

Жителям региона местная администрация почти 30 лет назад обещала превратить Приднестровье в маленькую Швейцарию. И все предпосылки для этого были. В первую очередь, за счёт крупных промышленных предприятий, в том числе и союзного значения. Но, как говорится, что-то пошло не так. И сейчас ситуация только усугубляется. Пока приднестровские власти ждут инвесторов и туристов, местное население попросту не знает, куда деваться. Безработица, низкий уровень жизни, отсутствие перспектив – это ещё не всё. Отныне местная милиция будет штрафовать граждан Левобережья за отсутствие на частных домовладениях и зданиях указательных адресных табличек. Физических лиц – более чем на 1000 леев (примерно столько же в Приднестровье составляет средняя пенсия).

Ещё одно нововведение – увеличение сроков исковой давности с 3 до 5 лет для дел по взысканию в судебном порядке задолженностей по коммунальным платежам. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что должников в Приднестровье более 100 тыс. человек, то есть четверть населения. Дескать, суды не справляются привлекать и взыскивать. Где гражданам взять средства на оплату подорожавшей с нового года «коммуналки», чиновники не уточняют.

Ответ косвенно даёт так называемый Центробанк. По последней информации, ежемесячно увеличивается количество денежных переводов в Приднестровье – в основном из России. Их сумма ежемесячно составляет более $8,5 млн. Фактически «Чемодан – вокзал – Россия!» становится главным негласным лозунгом нынешних приднестровских властей. Но некоторых граждан, правда, просят на всякий случай остаться.

Так называемый президент Вадим Красносельский подписал указ, увеличивающий на 5 лет возрастной ценз для военнообязанных, находящихся в запасе. Служить, оказывается, уже некому. Немудрено: в первую очередь уезжает мужское население – кормильцы. Кстати, к 19 июня семьям погибших или умерших участников боевых действий 1992 года администрация непризнанного региона выдаст материальную помощь – по 500 приднестровских рублей. Это примерно 550 леев. Как говорят сами приднестровцы, один раз сходить в супермаркет «Шериф» – купить продуктов, чтобы помянуть тех, кто воевал. При этом жителей Левобережья власти просят придумать слоган для привлечения туристов и инвесторов. Вероятно, и в этом случае комментарии излишни. Швейцария не получается. Пока Приднестровье больше походит на Нью-Васюки. В общем, добро не пожаловать!

Фёдор Неудобный