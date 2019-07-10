Добрая традиция продолжается: студенты из диаспоры проходят практику в президентуре (ФОТО, ВИДЕО)

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Глава государства дал старт этой инициативе три года назад с целью стимулирования возвращения квалифицированных кадров из диаспоры в нашу страну.

Президент Молдовы Игорь Додон встретился сегодня со студентами из диаспоры, которые обучаются в магистратуре и в настоящее время находятся на практике в администрации главы государства. Стажеры работают в период летних каникул в президентуре рядом с советниками главы государства в области агропромышленного комплекса, экономики, СМИ, связей с диаспорой, межэтнических отношений, внешней политики. Отобранные в этом году студенты обучаются в университетах Франции, России, Дании, Чехии и Румынии.

– Пожелал всем молодым людям успехов и выразил уверенность в том, что они воспользуются этим шансом, чтобы применить на практике знания, накопленные в топовых зарубежных университетах. Отметил, что уже многие студенты, которые прошли практику в президентуре, успешно трудоустроились в нашей стране, – написал президент по итогам проведенной встречи на своей странице в соцсети.

Практика организации стажировок для молодых людей из Молдовы, которые учатся за границей, осуществляется уже третий год подряд. Глава государства дал старт этой инициативе с целью стимулирования возвращения квалифицированных кадров из диаспоры в нашу страну.

Все желающие пройти практику в администрации президента могут отправить свои документы на электронный адрес: hr@prm.md.