“Доблестные” контролёры в Кишиневе выпихнули старушку из троллейбуса за не вовремя оплаченный проезд

Пожилая женщина приготовила деньги к оплате и держала их в руке, ожидая, когда кондуктор к ней подойдёт, но первыми на горизонте появились контролёры, которые безжалостно обошлись со старушкой, угрожая штрафом в 500 леев и полицией.

Чудовищная история получила огласку после публикации в группе chisinau.fail на Facebook. Инцидент произошёл вчера около 18:00 в троллейбусе №10, когда в троллейбус с проверкой вошли трое контролёров. Среди пассажиров они нашли одного безбилетника – бабушку 78 лет, которая подготовила деньги к оплате, но не успела заплатить. Блюстители закона, естественно, не вошли в положение и принялись заполнять протокол об административном нарушении, дабы «наглая преступница» выплатила штраф в размере от 50 до 500 леев.

Согласно рассказанной истории, у старушки не было денег, кроме тех 10-ти леев, которые она держала в руках. Кроме этого, у неё была при себе сумка, в которой находились кости для кошек и таблетки от болей в ногах. Контролёры стали угрожать старушке, что если она не оплатит штраф, то её сопроводят в инспекторат полиции, а объяснения пожилой женщины не принимались в счёт.

Тогда контролёры жёстко вытолкнули женщину из троллейбуса. Они не дали ей ни сдачи из тех 10-ти леев, что она держала в руках, ни билетов за них, не представились, не назвали имя своего начальника. Трое уполномоченных хулигана обыскали сумку пожилой женщины и решив, что им не нужны кости и таблетки, бросили её.

– Я хочу “поблагодарить” этих бравых контролёров и весь RTEC (Управление электротранспорта). Ещё неизвестно, нет ли у неё переломов, случился ли у неё стресс, повысилось ли давление, но, однозначно, она несколько раз подумает, прежде чем вновь поехать на общественном транспорте к врачу или в церковь. Я прошу руководство “наградить” этих контролёров премией из государственного бюджета и путёвками на море, – иронично отметил автор поста.

Стоит отметить, что позже представители RTEC позвонили автору публикации и пытались убедить ее в том, что пожилая женщина нагло солгала, но позже признались, что контролёры допустили ошибку.

– Да, в этой стране все злоупотребления властью должны сниматься на камеру нон-стоп, иначе возьмут деньги, не дав при этом билет, и обвинят, что у тебя мало денег, – добавил автор.

Примечательно, что тема охотников на любителей проехаться “зайцем” оказалась злободневной в нашем обществе. Многие пользователи социальной сети не остались равнодушными, активно комментируя публикацию. Некоторые пожаловались на подобные ситуации.

– Я тоже попала в подобную ситуацию. Была на первом курсе и приобретала проездной по более низкой цене. Как-то раз в троллейбусе ко мне подошли контролёры и проверили мой проездной, но обнаружили в нём ошибку: вместо двух штампов, был один. Я даже не знала, что на нём должно быть два штампа и я попыталась объяснить, что это какая-то ошибка и я подойду в университет, чтобы разрешить эту проблему. Но там некому было объяснять. Меня заставили выйти на следующей остановке, чтобы я выплатила штраф. У меня даже не было с собой той суммы денег, которую они запросили. Один из них даже обыскал мою сумку, чтобы проверить. Проездной изъяли, – рассказала ещё одна жертва доблестных “контролёров”.