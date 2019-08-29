В Кишиневе парень угнал машину, чтобы “покататься” (ВИДЕО)

В Кишиневе парень угнал машину, чтобы “покататься” (ВИДЕО)

Полицейские сектора Буюканы задержали 19-летнего жителя Шолданештского района, который 22 августа угнал автомобиль марки ВАЗ, припаркованный на ул. Каля Ешилор.

Было установлено, что подозреваемый проник в машину через окно. На угнанном автомобиле злоумышленник поехал в Думбраву. Ущерб, причинённый  владельцу, составил 16 000 леев.

Вскоре автомобиль был обнаружен, а преступник задержан. В ходе разбирательств юноша признал свою вину. Согласно действующему уголовному законодательству, нарушителю грозит штраф в размере от 29 000 до 67 500 леев или лишение свободы на срок от 1 до 3 лет.

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