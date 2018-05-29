До смерти забивший пенсионерку мужчина сядет на 20 лет

Апелляционный суд Кишинёва приговорил жителя Каларашского района к 20 годам лишения свободы, после того как суд первой инстанции оправдал его в инкриминируемом ему совершении умышленного убийства.

Согласно материалам дела, убийство произошло 31 октября 2016 года в селе Онишкань, когда подсудимый пришёл к пожилой женщине попросить денег взаймы, сообщает пресс-служба прокуратуры. Между ними возникла ссора, после чего мужчина стал избивать 78-летнюю женщину. Он наносил ей удары до тех пор, пока она не скончалась.

Согласно решению Каларашского суда от 14 августа 2017 года обвиняемый был оправдан на основании заявления, что преступление было совершено не им. Однако прокуроры оспорили данное решение.

Таким образом, недавно Апелляционный суд Кишинёва приговорил обвиняемого к 20 годам лишения свободы в пенитенциарном учреждении закрытого типа, а также к выплате судебных издержек в размере 33 688 леев.

Решение Апелляционного суда может быть оспорено в Верховном суде.