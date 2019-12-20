До смерти забил приятеля под воздействием алкоголя: жителя Дрокии приговорили к 9 годам тюрьмы

До смерти забил приятеля под воздействием алкоголя: жителя Дрокии приговорили к 9 годам тюрьмы

Генеральная прокуратура объявила о вынесении судом приговора в отношении гражданина, который убил своего приятеля по застолью. Инцидент произошёл 11 июля этого года в селе Каракушений Векь Бричанского района.

В тот день обвиняемый вместе с приятелем решили не выйти на работу, а остаться дома и распивать алкоголь. Изрядно выпив, приятели повздорили, после чего завязалась драка. В результате подсудимый сильно избил знакомого, в результате чего у последнего диагностировали перелом грудины и рёбер, а также разрыв печени. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Нападавший, 56-летний житель Дрокиевского района, признал свою вину и попросил рассмотрения дела в упрощённом порядке. В итоге суд назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы.

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