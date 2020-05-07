До слёз! Президент опубликовал трогательный ролик ко Дню Победы (ВИДЕО)

“И, значит, нам нужна одна – Победа, одна на всех – мы за ценой не постоим!”. Трогательный ролик опубликовал на своей странице в соцсети глава государства. На видео известные молдавские исполнители поют легендарную песню Булата Окуджавы “Нам нужна одна Победа”. В конце клипа предстают глава государства, ветеран Великой Отечественной войны и его внук. Игорь Додон вручает Герою его заслуженную награду.

– Приближается долгожданный и любимый многими праздник – День Победы. В этом году мы встречаем его в 75-й раз, пусть и в непростой ситуации. Я уверен, что, несмотря на все сложности, на вызовы, связанные с пандемией, мы с вами обязательно достойно встретим и отметим 9 мая юбилейную дату – 75 лет Победы.

9 Мая – это день освобождения от нацизма, это день памяти, день скорби, день радости.

Почти в каждой семье есть своя фронтовая история – давайте их вспомним и расскажем нашим детям, посмотрим вместе с ними фильмы о войне и споем песни военных лет, – такой подписью Игорь Додон сопроводил видео.