До последней ложки? 10 способов накормить малоежку

Что делать, если ребёнок отказывается есть? Чем опасен подход «накормить во что бы то ни стало»?

Почему ребёнок капризничает и отказывается от еды? Правильно ли заставлять доедать все на тарелке? Рассказывает заведующая лабораторией возрастной нутрициологии ФГБУН «ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи» Екатерина Пырьева.

— Прежде чем говорить о плохом аппетите, маме стоит записать, сколько и когда съел малыш (включая и перекусы) за несколько самых обычных дней, и вместе со своим педиатром проанализировать рацион, а также здоровье и самочувствие ребёнка, и уже потом делать выводы. Может оказаться, что ребёнок съедает вполне достаточно для своего возраста. Наиболее объективные выводы могут быть сделаны только после анализа дневника питания ребенка, собранного в течение нескольких дней, а также оценки его состояния здоровья. Если нужно, врач даст рекомендации по коррекции аппетита и питания.

Потребность в еде и аппетит имеют индивидуальные особенности.

«Аппетит» в переводе с латинского означает «стремление, желание». Аппетит — это эмоциональное побуждение к приему пищи с заранее предвкушаемым удовольствием от предстоящей еды. Еда «с удовольствием» (с аппетитом) улучшает переваривание пищи.

Формирование аппетита — процесс тонкий. Решающая роль при этом принадлежит центральной нервной системе, раздражителями являются вид, запах, вкус, температура пищи, способ приготовления, время и место приема. Отношение к этим факторам вырабатывается у ребенка с раннего детства на основе традиций питания в семье. На втором году жизни дети охотно имитируют поведение за столом родителей и других родственников. Существуют как позитивные традиции «пищевого стереотипа» конкретной семьи (культура поведения за столом, разнообразное и полноценное, но не избыточное питание), так и негативные (обильное питание, склонность к высококалорийной пище, пристрастие к сладкому), которые практически автоматически передаются ребенку. В значительной степени аппетит определяется состоянием желудочно-кишечного тракта и нервной системы. Трудно накормить детей эмоциональных, впечатлительных, которых любое незначительное событие способно отвлечь от еды. Следует помнить, что аппетит может нарушиться из-за недостаточной продолжительности сна, чрезмерного эмоционального возбуждения, связанного со слишком подвижными играми или просмотром телевизионных передач.

Если действовать по принципу «накормить во что бы то ни стало» и беспорядочно потчевать всем, что приходит в голову, питание никогда не будет рациональным, т. е. соответствующим возрасту и потребностям малыша. На столе капризули преобладают сладости, кондитерские и колбасные изделия, которые вытесняют так необходимые для гармоничного развития натуральное мясо и рыбу, овощи, каши, молочные и кисломолочные продукты.

Если ребёнок имеет проблемы с аппетитом, важно придерживаться следующих рекомендаций.

1. Избегайте стихийных перекусов. Некоторые дети нуждаются в более частых приемах пищи, и для них следует организовать правильные перекусы в определенное время. Но это должны быть именно организованные перекусы, а не прием пищи на ходу, на детской площадке.

2. Учитывайте особенности нервной системы ребенка. Прежде чем пригласить к столу слишком возбужденного ребенка, дайте ему успокоиться, перейдите заранее к менее подвижным и эмоциональным занятиям и обеспечьте спокойную обстановку во время еды. Процесс приема пищи не должен сопровождаться громкими разговорами, спорами, все это приводит к снижению аппетита и замедляет переваривание.

3. Соблюдайте ритуалы, чтобы превратить еду в удовольствие. Полезна совместная сервировка стола. Внимание привлечет оформление места приема пищи: красивая салфетка, вазочка с цветами или листьями, яркая детская посуда. Еда на тарелке должна выглядеть ярко и эстетично, старайтесь украсить блюдо овощами, фруктами, зеленью. Детей постарше можно привлечь к составлению меню. Поиграйте в сказку. Пусть ребенок окажется в роли охотника или рыболова, тогда, возможно, он с энтузиазмом съест «дичь» или «настоящую» уху.

4. Соразмеряйте количество предлагаемой пищи и возраст ребенка. Часто проблемы с аппетитом имеют дети, которых докармливали с усилием — «до последней ложки». Плохо поел — не следует каждый час предлагать пищу, выдержите интервал (обычно 3 часа).

5. Не поощряйте еду лакомствами, обещая что-то вкусное, скажем, если он съест суп. Это придает лакомству большую значимость в глазах ребенка.

6. Следите за вкусовым разнообразием рациона.

7. При необходимости обеспечьте адекватную замену продуктам. В ситуации, когда ребенок не воспринимает продукт, рекомендуется на время исключить его из питания, а затем предложить вновь (иногда новое блюдо нужно предлагать не менее 10 раз, пока его не «распробуют»).

Если четко наметились вкусовые пристрастия и ребенок упорно отказывается от продукта, не стоит категорически настаивать. Чтобы избежать несбалансированности рациона, попробуйте предлагать что-то альтернативное из той же пищевой группы (один вид мяса или молочного продукта замените на другой и т. д.). Например, 100 г говядины можно восполнить таким же количеством куриного мяса, 115 г рыбы, 130 г творога 9% жирности. Альтернативой жидкому молочному продукту может стать сыр или творог. Яйцо заменяет 40 г творога, 30 г говядины или трески, стакан молока. Если ребенок отказывается есть творог, следует увеличить в рационе количество мяса или рыбы.

8. Пофантазируйте. Нелюбимые продукты в другом исполнении могут прийтись по вкусу. Если ребенок ест с неохотой гречневую кашу, возможно, ему понравится гречневая каша с яблоком или айвой. Если ест недостаточно фруктов, попробуйте предложить ему фруктовый салат или, например, вырежьте из фруктов разнообразные фигурки. Не ест кабачки — предложите ему кабачковые оладьи, в них можно добавить морковку и яблоки. Тыкву можно добавлять в кашу. Или, например, приготовьте пудинг из тыквы и яблок. Котлетки и тефтельки можно приготовить с добавлением овощей (капуста, свекла, морковь), внеся вкусовое разнообразие в питание.

9. Не стоит принуждать ребенка есть с помощью всевозможных угроз. Это лишь усугубит проблему. Еда будет ассоциироваться не с удовольствием, а с негативом.

10. Учтите, что специальные продукты для малоежек должны назначаться по показаниям, только если нет возможности организовать питание обычным путем. Они не способствуют выработке правильного пищевого поведения и культуры питания.