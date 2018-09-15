До последней ложки? 10 способов накормить малоежку

До последней ложки? 10 способов накормить малоежку

Что делать, если ребёнок отказывается есть? Чем опасен подход «накормить во что бы то ни стало»?

Почему ребёнок капризничает и отказывается от еды? Правильно ли заставлять доедать все на тарелке? Рассказывает заведующая лабораторией возрастной нутрициологии ФГБУН «ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи» Екатерина Пырьева.

— Прежде чем говорить о плохом аппетите, маме стоит записать, сколько и когда съел малыш (включая и перекусы) за несколько самых обычных дней, и вместе со своим педиатром проанализировать рацион, а также здоровье и самочувствие ребёнка, и уже потом делать выводы. Может оказаться, что ребёнок съедает вполне достаточно для своего возраста. Наиболее объективные выводы могут быть сделаны только после анализа дневника питания ребенка, собранного в течение нескольких дней, а также оценки его состояния здоровья. Если нужно, врач даст рекомендации по коррекции аппетита и питания.

Потребность в еде и аппетит имеют индивидуальные особенности.

«Аппетит» в переводе с латинского означает «стремление, желание». Аппетит — это эмоциональное побуждение к приему пищи с заранее предвкушаемым удовольствием от предстоящей еды. Еда «с удовольствием» (с аппетитом) улучшает переваривание пищи.

Формирование аппетита — процесс тонкий. Решающая роль при этом принадлежит центральной нервной системе, раздражителями являются вид, запах, вкус, температура пищи, способ приготовления, время и место приема. Отношение к этим факторам вырабатывается у ребенка с раннего детства на основе традиций питания в семье. На втором году жизни дети охотно имитируют поведение за столом родителей и других родственников. Существуют как позитивные традиции «пищевого стереотипа» конкретной семьи (культура поведения за столом, разнообразное и полноценное, но не избыточное питание), так и негативные (обильное питание, склонность к высококалорийной пище, пристрастие к сладкому), которые практически автоматически передаются ребенку. В значительной степени аппетит определяется состоянием желудочно-кишечного тракта и нервной системы. Трудно накормить детей эмоциональных, впечатлительных, которых любое незначительное событие способно отвлечь от еды. Следует помнить, что аппетит может нарушиться из-за недостаточной продолжительности сна, чрезмерного эмоционального возбуждения, связанного со слишком подвижными играми или просмотром телевизионных передач.

Если действовать по принципу «накормить во что бы то ни стало» и беспорядочно потчевать всем, что приходит в голову, питание никогда не будет рациональным, т. е. соответствующим возрасту и потребностям малыша. На столе капризули преобладают сладости, кондитерские и колбасные изделия, которые вытесняют так необходимые для гармоничного развития натуральное мясо и рыбу, овощи, каши, молочные и кисломолочные продукты.

Если ребёнок имеет проблемы с аппетитом, важно придерживаться следующих рекомендаций.

1. Избегайте стихийных перекусов. Некоторые дети нуждаются в более частых приемах пищи, и для них следует организовать правильные перекусы в определенное время. Но это должны быть именно организованные перекусы, а не прием пищи на ходу, на детской площадке.

2. Учитывайте особенности нервной системы ребенка. Прежде чем пригласить к столу слишком возбужденного ребенка, дайте ему успокоиться, перейдите заранее к менее подвижным и эмоциональным занятиям и обеспечьте спокойную обстановку во время еды. Процесс приема пищи не должен сопровождаться громкими разговорами, спорами, все это приводит к снижению аппетита и замедляет переваривание.

Календарь еды. Какие продукты и с какого возраста надо давать ребенку?

 

3. Соблюдайте ритуалы, чтобы превратить еду в удовольствие. Полезна совместная сервировка стола. Внимание привлечет оформление места приема пищи: красивая салфетка, вазочка с цветами или листьями, яркая детская посуда. Еда на тарелке должна выглядеть ярко и эстетично, старайтесь украсить блюдо овощами, фруктами, зеленью. Детей постарше можно привлечь к составлению меню. Поиграйте в сказку. Пусть ребенок окажется в роли охотника или рыболова, тогда, возможно, он с энтузиазмом съест «дичь» или «настоящую» уху.

4. Соразмеряйте количество предлагаемой пищи и возраст ребенка. Часто проблемы с аппетитом имеют дети, которых докармливали с усилием — «до последней ложки». Плохо поел — не следует каждый час предлагать пищу, выдержите интервал (обычно 3 часа).

5. Не поощряйте еду лакомствами, обещая что-то вкусное, скажем, если он съест суп. Это придает лакомству большую значимость в глазах ребенка.

6. Следите за вкусовым разнообразием рациона.

7. При необходимости обеспечьте адекватную замену продуктам. В ситуации, когда ребенок не воспринимает продукт, рекомендуется на время исключить его из питания, а затем предложить вновь (иногда новое блюдо нужно предлагать не менее 10 раз, пока его не «распробуют»).

Если четко наметились вкусовые пристрастия и ребенок упорно отказывается от продукта, не стоит категорически настаивать. Чтобы избежать несбалансированности рациона, попробуйте предлагать что-то альтернативное из той же пищевой группы (один вид мяса или молочного продукта замените на другой и т. д.). Например, 100 г говядины можно восполнить таким же количеством куриного мяса, 115 г рыбы, 130 г творога 9% жирности. Альтернативой жидкому молочному продукту может стать сыр или творог. Яйцо заменяет 40 г творога, 30 г говядины или трески, стакан молока. Если ребенок отказывается есть творог, следует увеличить в рационе количество мяса или рыбы.

8. Пофантазируйте. Нелюбимые продукты в другом исполнении могут прийтись по вкусу. Если ребенок ест с неохотой гречневую кашу, возможно, ему понравится гречневая каша с яблоком или айвой. Если ест недостаточно фруктов, попробуйте предложить ему фруктовый салат или, например, вырежьте из фруктов разнообразные фигурки. Не ест кабачки — предложите ему кабачковые оладьи, в них можно добавить морковку и яблоки. Тыкву можно добавлять в кашу. Или, например, приготовьте пудинг из тыквы и яблок. Котлетки и тефтельки можно приготовить с добавлением овощей (капуста, свекла, морковь), внеся вкусовое разнообразие в питание.

9. Не стоит принуждать ребенка есть с помощью всевозможных угроз. Это лишь усугубит проблему. Еда будет ассоциироваться не с удовольствием, а с негативом.

10. Учтите, что специальные продукты для малоежек должны назначаться по показаниям, только если нет возможности организовать питание обычным путем. Они не способствуют выработке правильного пищевого поведения и культуры питания.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md