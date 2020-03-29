До отмены чрезвычайного положения общественный транспорт в Кишиневе будет бесплатным

До отмены чрезвычайного положения общественный транспорт в Кишиневе будет бесплатным

Примария Кишинева сообщает, что с 28 марта и до отмены чрезвычайного положения городской общественный транспорт будет бесплатным и работать по особому графику.

Муниципалитет объявляет, что сохраняются ограничения в работе троллейбусов и автобусов. Они будут курсировать по графику: 5.30-10.00 и 16.00-20.00 в рабочие дни и 6.00-10.00 и 16.00-19.30 в выходные дни.

В то же время Управление электротранспорта, Городской автобусный парк и администраторы маршрутов микроавтобусов обеспечат персонал средствами защиты, оснастив транспортные средства дезинфицирующими веществами, пишет moldpres.md.

Правительство Молдовы объявило с 17 марта чрезвычайное положение на 60 дней. Такая мера была принята в целях предотвращения и уменьшения распространения инфекции COVID-19.

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