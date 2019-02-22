До начала весны всего неделя: в столице мастера предлагают широкий ассортимент мэрцишоров (ФОТО)

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Всего неделя осталась до первого дня весны, поэтому на улицах столицы вовсю идёт продажа мэрцишоров. На весенних ярмарках можно найти сувениры, цветы и мэрцишоры на любой вкус, от самого дешёвого до самого дорого.

В целом стоимость товара у всех продавцов одинаковая, но если вы умеете торговаться, то есть шанс снизить цену, пишет diez.md. Так, например, мэрцишоры, в которых присутствуют элементы из керамики, стоят от 20 до 50 леев. А цена мэрцишоров на магните и с керамическим элементом составляет от 50 до 100 леев.

Незамысловатые мэрцишоры стоят 5-15 леев. А если в мэрцишор добавили брошь или другой элемент бижутерии, то его цена повысится до 40-50 леев. А самые большие мэрцишоры, которые подходят для декора, стоят от 75 до 400 леев.