До начала сентября в Молдове введен ряд метеопредупреждений в связи с жаркой погодой

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Государственная гидрометеорологическая служба продлила до 6 сентября “жёлтый код” гидрологической засухи, до 1 сентября оставила в силе “жёлтый код” метеоопасности в связи с жарой, а до 4 сентября – “жёлтый код” исключительной пожароопасности.

В связи с отсутствием осадков и высокими температурами воздуха на реках и водоёмах Молдовы отмечается низкая водность. В этих условиях Гидрометеослужба просит экономических агентов и физических лиц рационально использовать водные ресурсы, передаёт moldpres.md.

До 1 сентября на всей территории страны будет действовать “жёлтый код” метеоопасности в связи с жарой. Максимальная температура воздуха в Молдове достигнет +33 градусов. Напомним, что до 4 сентября в связи с отсутствием дождей и жаркой погодой на большей части территории республики ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5-го класса) природного характера и угроза возгорания лесонасаждений и сельхозугодий.

В связи с этим Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям предупреждает о необходимости соблюдения правил противопожарной безопасности: не жечь сухую растительность и бытовые отходы, не разжигать костры и в случае даже незначительных возгораний обращаться в Службу 112.