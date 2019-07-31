До конца лета работы по реконструкции фонтана в Долине роз будут завершены (ФОТО)

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До конца лета планируется завершить работы по реконструкции фонтана и сквера у центрального входа в Долину роз.Об этом на своей странице в соцсети сообщил вице-претор Ботаники Юрий Витнянский.

– Этот сквер станет местом, где можно будет отдохнуть жителям Ботаники всех возрастов. Играющий фонтан. Ухоженный сквер с площадками для детей и взрослых, – перечислил он.

Витнянский напомнил, что решением проблемы этого фонтана, который когда-то был “визитной карточкой” Ботаники, он вместе с активистами “Молодой гвардии” занялся еще два года назад.

– Проводили в нем субботники, организовывали кинопросмотры, белые вечера. Запустили онлайн петицию, собирали подписи. Было несколько проектов решений МСК. Есть результат! Из муниципального бюджета выделено более 5 млн. леев на реконструкцию фонтана и благоустройства сквера. Стоимость работ по восстановлению фонтана – 3,5 млн. леев. Работы выполнены уже на 70% и должны завершиться к 1 сентября текущего года, – отметил Витнянский, поблагодарив всех, кто оказал помощь в освещении этой проблемы и поиске ее решений.