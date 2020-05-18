До конца июня в столичных детсадах будут проводиться ремонтные работы

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До 30 июня, когда, предположительно, завершится действие чрезвычайного положения в области общественного здоровья, в столичных детских садах будут проводиться ремонтные работы. Об этом в рамках заседания муниципальных служб заявила вице-примар Кишинёва Анжела Кутасевич.

– К тому времени ремонт должен быть завершен, чтобы детские сады были готовы к приему детей на случай, если эпидемиологическая ситуация позволит возобновить учебный процесс, – отметила Кутасевич.

По её словам, родителям будут разосланы анкеты, с помощью которых власти определят число детей, которые будут посещать детский сад в летний период. Опрос будет проводиться в период с 19 по 26 мая, передаёт tv8.md.

Решение о том, когда будет возобновлен учебный процесс в государственных и частных детских садах, будет принято Национальной чрезвычайной комиссией в области общественного здравоохранения. Оно будет зависеть от числа случаев COVID-19, зарегистрированных среди воспитателей, детей и родителей.

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