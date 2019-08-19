До двух лет тюрьмы грозит лицу, совершившему ложный донос об убийстве в Тирасполе

До двух лет тюрьмы грозит лицу, совершившему ложный донос об убийстве в Тирасполе

В Интернете появились сообщения о тяжком преступлении, якобы совершённом на минувшей неделе в одном из развлекательных заведений Тирасполя. Для выяснения обстоятельств произошедшего на место предполагаемого происшествия выехала оперативная группа.

Однако обследование помещений и прилегающей территории, а также изучение записей с видеокамер не подтвердило информацию. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет установлено, кем и с какой целью была распространена заведомо ложная информация, пишет mvdpmr.org.

Виновный может быть привлечен к уголовной ответственности за заведомо ложный донос о совершении преступления. В этом случае ему грозит наказание в виде штрафа в размере до 700 РУ МЗП, до 240 часов обязательных работ, до 2 лет исправительных работ или до 2 лет лишения свободы.

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