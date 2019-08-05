До 8 лет тюрьмы грозит водителю, сбившему детей в Дезгинже

До 8 лет тюрьмы грозит водителю, сбившему детей в Дезгинже

До 8 лет тюремного заключения грозит водителю, который сбил пятерых детей в селе Дезгинжа в Гагаузии. Об этом сообщила сотрудник пресс-службы Управления полиции АТО Гагаузия Анна Котар, пишет gagauzinfo.md.

Было открыто уголовное дело. Закон предусматривает наказание от 4 до 8 лет лишения свободы. Лицо было задержано и находится в изоляторе временного содержания, – уточнила Анна Котар.

ДТП случилось вечером 2 августа. Один из пострадавших детей от полученных травм скончался в районной больнице Комрата. Находившийся за рулём без прав и в состоянии алкогольного опьянения 26-летний водитель был задержан на 72 часа.

 

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