До 8 лет тюрьмы грозит молдаванину за попытку перевезти через границу коллекцию старинных монет (ФОТО)

До 8 лет тюрьмы грозит молдаванину за попытку перевезти через границу коллекцию старинных монет (ФОТО)

Найденные монеты направлены в Национальный исторически музей, где специалисты проведут экспертизу.

Около ста монет различных номиналов и с надписями, выпущенные в ряде государств, были обнаружены таможенниками поста «Леушаны» в пассажирском автобусе, который возвращался в Молдову из Италии. Коллекция была найдена в багаже 42-летнего гражданина Молдовы, сообщает пресс-центр Таможенной службы. Среди вещей также были найдены альбомы с памятными монетами, посвящёнными выдающимся личностям XVI – XVIII веков.

Монеты были направлены на экспертизу. Если будет установлено, что они представляют собой культурную и историческую ценность, то нарушение будет квалифицироваться как контрабанда. В этом случае мужчине грозит тюремное заключение на срок до 8 лет.

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