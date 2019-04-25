До 7 мая действует упрощённый порядок въезда в Приднестровье

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Лидер Приднестровья подписал распоряжение об упрощённом порядке проверки при въезде в регион. Упрощённый порядок будет действовать в пасхальные и майские праздники, в период с 25 апреля по 7 мая.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, документы граждан Молдовы, Украины и Российской Федерации будут проверять исключительно на предмет действительности. Также упрощён порядок проверки транспортных средств. На граждан иных государств упрощённый порядок не распространяется.

Стоит отметить, что в случае, если у правоохранителей будут основания полагать, что человек, въезжающий в Приднестровье, совершил преступление или находится в розыске, его могут проверить вне рамок упрощённого порядка.