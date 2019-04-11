До 7 лет тюрьмы грозит троим злоумышленникам, ограбившим на улице прохожего (ВИДЕО)

До 7 лет тюрьмы грозит троим злоумышленникам, ограбившим на улице прохожего (ВИДЕО)

Трое молодых людей в возрасте от 22 до 26 лет, уроженцы Кишинёва, Яловенского и Дубоссарского районов, были задержаны сотрудниками полиции сектора Буюканы за совершение ограбления.

Вечером 25 марта в полицию обратился 21-летний мужчина, который сообщил, что на улице Штефан-Водэ в Дурлештах на него напали и ограбили. У мужчины отобрали куртку, мобильный телефон и портмоне с деньгами. Общий ущерб составил 6 500 леев.

Вскоре подозреваемые были задержаны в Дурлештах. Мужчины признали свою вину. Стоит отметить, что одного из задержанных, 23-летнего мужчину, ранее судили за аналогичные преступления.

Нарушителей задержали на 72 часа. Согласно действующему законодательству, им грозит лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.

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