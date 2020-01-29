До 7 лет тюрьмы грозит трём подросткам, ограбившим жителя столицы (ВИДЕО)

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7 января на 35-летнего жителя столицы напали трое неизвестных. Они силой отобрали у пострадавшего мобильный телефон, цепочку с золотой подвеской и серебряную цепочку. Общий ущерб составил 9 600 леев.

Инцидент произошёл на улице Иона Крянгэ в секторе Буюканы. Благодаря оперативным действиям полиции были задержаны трое несовершеннолетних жителей столицы в возрасте 16-17 лет. Нарушители признали свою вину, заявив, что украденные товары продали. Ранее они привлекались к уголовной ответственности за аналогичные правонарушения.

В соответствии с действующим уголовным законодательством, за грабёж задержанным грозит тюремное заключение на срок от 5 до 7 лет.