До 7 лет тюрьмы грозит хулиганам, устроившим скандал в кафе (ВИДЕО)

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Ночью 14 июля в Инспекторат полиции сектора Рышкановка поступило сообщение о том, что на террасе одного из заведений в Криково трое молодых людей нападают на посетителей и сотрудников.

На месте происшествия полицейские установили, что трое пьяных посетителей заведения, один из которых был в маске, агрессивно себя вели. В результате действий злоумышленников сотрудник кафе и два клиента были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. Действия нарушителей попали на камеры видеонаблюдения, установленные в помещении.

Вскоре правоохранительные органы задержали хулиганов. Ими оказались жители Криково в возрасте от 24 лет до 31 года. В ходе уголовного процесса подозреваемые признали свою вину.

По факту хулиганства было возбуждено уголовное дело. Согласно закону, виновным грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.