До 6 лет тюрьмы грозит водителю без документов за предложение откупиться

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Житель Резины был задержан сотрудниками НАЦ за попытку подкупить полицейского. Мужчина предложил патрульному 1 000 леев после того, как его поймали за рулём автомобиля без документов.

Молодой человек был остановлен полицией в Кагуле. У него не оказалось при себе разрешительных документов, вследствие чего патрульные составили протокол. 12 февраля водитель попытался “решить” проблему, предложив представителю закона 1 000 леев. Об этом было сообщено в НАЦ.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Нарушителю грозит до 6 лет лишения свободы и штраф в размере от 2 000 до 4 000 условных единиц.