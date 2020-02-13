До 6 лет тюрьмы грозит водителю без документов за предложение откупиться

До 6 лет тюрьмы грозит водителю без документов за предложение откупиться

Житель Резины был задержан сотрудниками НАЦ за попытку подкупить полицейского. Мужчина предложил патрульному 1 000 леев после того, как его поймали за рулём автомобиля без документов.

Молодой человек был остановлен полицией в Кагуле. У него не оказалось при себе разрешительных документов, вследствие чего патрульные составили протокол. 12 февраля водитель попытался “решить” проблему, предложив представителю закона 1 000 леев. Об этом было сообщено в НАЦ.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Нарушителю грозит до 6 лет лишения свободы и штраф в размере от 2 000 до 4 000 условных единиц.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md