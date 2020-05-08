До 6 лет тюрьмы грозит мужчине за попытку подкупа полицейского

До 6 лет тюрьмы грозит мужчине за попытку подкупа полицейского

Сотрудники Национального антикоррупционного центра задержали мужчину, который пытался подкупить работника инспектората полиции Кагула. Нарушитель предлагал правоохранителю 300 евро за то, чтобы избежать ответственности за незаконное владение огнестрельным оружием, а также за то, чтобы ему вернули ранее изъятое оружие.

Передача денег осуществлялась агенту под прикрытием. В результате подозреваемый был задержан на 72 часа. Ему грозит до 6 лет тюрьмы или крупный штраф.

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