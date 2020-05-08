До 6 лет тюрьмы грозит мужчине за попытку подкупа полицейского

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Сотрудники Национального антикоррупционного центра задержали мужчину, который пытался подкупить работника инспектората полиции Кагула. Нарушитель предлагал правоохранителю 300 евро за то, чтобы избежать ответственности за незаконное владение огнестрельным оружием, а также за то, чтобы ему вернули ранее изъятое оружие.



Передача денег осуществлялась агенту под прикрытием. В результате подозреваемый был задержан на 72 часа. Ему грозит до 6 лет тюрьмы или крупный штраф.

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