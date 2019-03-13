До 5 лет тюрьмы грозит свидетелю уголовного дела за дачу ложных показаний

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Антикоррупционная прокуратура завершила и передала в суд уголовное дело, возбуждённое в отношении свидетеля, который дал в суде ложные показания.

Как сообщает пресс-служба Антикоррупционной прокуратуры, в ходе уголовного преследования было установлено, что в декабре 2012 года обвиняемая, которая находилась тогда на судебном заседании в качестве свидетеля, осознанно дала ложные показания. По её словам, она по указанию директора столичного колледжа передала в кассу учреждения 65 000 леев.

На допросе, где свидетель выступала в качестве обвиняемой, она не призналась в даче ложных показаний. Если суд признает её виновной в лжесвидетельстве, то ей грозит штраф в размере от 550 до 1 150 условных единиц или лишение свободы на срок до 5 лет в обоих с лишением или без лишения права заниматься определённой деятельностью на срок до 3 лет.