До 5 лет тюрьмы грозит сотрудникам ЖДМ, причастным к провозу контрафактной продукции в вагонах-ресторанах (ВИДЕО)

0

Сотрудники полиции Кишинёва и Прокуратуры задокументировали факт преступной деятельности некоторых работников ГП “Железная дорога Молдовы” в рамках уголовного дела, возбуждённого по факту изготовления, хранения, продажи или использования официальных документов, штампов или фальшивых печатей. Фигурантами дела стали лица, работавшие в вагонах-ресторанах поездов, выезжающих за пределы Республики Молдова.



Было установлено, что в период с 2015 года и до настоящего времени должностные лица, пользуясь своим служебным положением, подделывали фискальные накладные и штампы таможенных органов, а также других органов, отвечающих за перевозку грузов. В фактуры для вагонов-ресторанов они включали большее количество товаров, которые впоследствии реализовывали на территории Украины, Беларуси и России.

В рамках уголовного дела полиция провела несколько санкционированных обысков в служебных помещениях, вагонах-ресторанах, а также в домах и автомобилях подозреваемых. В итоге были обнаружены налоговые накладные и квитанции, охотничье ружьё, 26 патронов калибра 5,45 мм, 55 охотничьих патронов, печать неизвестного происхождения, 1 065 акцизных марок, бланки для таможенных деклараций и т. д. Все документы, а также боеприпасы, найденные в доме одного из лиц, были изъяты и переданы на экспертизу.

В случае обвинительного приговора задержанным грозит штраф в размере от 27 500 до 47 500 леев, неоплачиваемые общественные работы от 180 до 240 часов или до 5 лет тюрьмы.