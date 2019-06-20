До 5 лет тюрьмы грозит подростку из Оргеева за угон двух автомобилей (ВИДЕО)

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Следователи сектора Рышкановка задержали 16-летнего подростка из Оргеева по подозрению в угоне двух автомобилей.

Сообщение об угоне было получено 16 мая, передаёт пресс-служба столичной полиции. Два жителя села Хулбоака муниципия Кишинёв рассказали, что у них угнали два автомобиля Volkswagen и Opel. Прибыв на место происшествия, полицейские установили, что хозяин машины марки Volkswagen B4 припарковал его у ворот, а утром не обнаружил его там. Хозяин автомобиля Opel рассказал полиции, что припарковал машину во дворе.

В результате предпринятых мер, полицейские нашли автомобиль марки Volkswagen в 700 метрах от дома хозяина, а машина Opel была обнаружена у поля вблизи Криулянского района. Она получила технические повреждения в результате ДТП.

Полицейские установили и задержали подозреваемого. В ходе допроса несовершеннолетний признал свою вину и сообщил правоохранителям, что угнал автомобили, чтобы покататься. Стоит отметить, что ранее подросток привлекался к ответственности за подобные преступления.

По факту кражи автомобилей было возбуждено уголовное дело. Несовершеннолетний находится на свободе. Ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.