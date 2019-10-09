До 4 лет тюрьмы грозит жителю столицы, укравшему телефон из автомобиля (ВИДЕО)

До 4 лет тюрьмы грозит жителю столицы, укравшему телефон из автомобиля (ВИДЕО)

Сотрудники Инспектората полиции сектора Рышкановка задержали 49-летнего жителя Кишинёва, подозреваемого в краже телефона из автомобиля.

По данным столичной полиции, злоумышленник проник в открытый автомобиль марки Opel, припаркованный на улице Буковиней. Он воспользовался тем, что 33-летний владелец оставил машину незапертой на несколько минут. Подозреваемый украл из салона мобильный телефон марки Samsung, стоимость которого составляет 2 400 леев.

Правоохранителям предстоит изъять телефон у злоумышленника и вернуть его потерпевшему. Примечательно, что задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за кражи.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, которое предусматривает лишение свободы на срок до 4 лет.

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