До 4 лет тюрьмы грозит мужчинам, которые обчистили машину в Кишинёве (ВИДЕО)

До 4 лет тюрьмы грозит мужчинам, которые обчистили машину в Кишинёве (ВИДЕО)

Полицейские столичного сектора Ботаника задержали двух мужчин 19 и 36 лет, проживающих в Кишинёве и Дрокиевском районе, по подозрению в совершении кражи из автомобиля.

По данным пресс-службы столичной полиции, в ходе расследования было установлено, что 30 ноября злоумышленники проникли в автомобиль марки Dacia Logan, припаркованный на улице Сармизеджетуза, и украли два мобильных телефона – марок Samsung и Lenovo. Сумма ущерба составила 3 200 леев.

Вскоре подозреваемые были идентифицированы и задержаны. Полицейские установили, что ранее они привлекались к уголовной ответственности за подобные преступления. Украденные мобильные телефоны изъяты и вскоре будут возвращены хозяину.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Виновным грозит до 4 лет лишения свободы.

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