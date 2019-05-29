До 30 июня налог на недвижимость можно будет оплатить с 15-процентной скидкой

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В муниципии Кишинёв началась рассылка платёжных извещений по налогу на недвижимость за текущий год.

Как сообщает пресс-служба примэрии Кишинёва, уплата налогового обязательства может быть произведена с помощью платёжного извещения, непосредственно в почтовом, банковском отделении, или посредством государственного сервиса электронных платежей mpay.gov.md. Также можно воспользоваться порталом servicii.fisc.md/fisaimobilului.aspx, войдя в свой аккаунт с помощью цифровой/мобильной подписи.

И в этом году у налогоплательщиков есть возможность воспользоваться 15-процентной скидкой на уплату налога на недвижимость и земельного налога, соответствующих налоговому периоду этого года. Для этого необходимо оплатить его до 30 июня. Налогоплательщики, которые не воспользовались скидкой в размере 15%, обязаны оплатить налог на недвижимость и/или земельный налог равными частями, не позднее 15 августа и 15 октября. Лица, которые не заплатят в срок, будут платить штраф за каждый день просрочки в размере 0,0329% от суммы неоплаченного налога на имущество.

Стоит отметить, что в период с 3 по 28 июня график работы Управления сбора местных налогов и пошлин будет продлён на 1 час, до 18.00, чтобы иметь возможность обслужить как можно большее число налогоплательщиков.