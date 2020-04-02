До 2000 ежедневно: власти намерены увеличить возможности обработки тестов на коронавирус лабораториями страны (ВИДЕО)

До 2000 ежедневно: власти намерены увеличить возможности обработки тестов на коронавирус лабораториями страны (ВИДЕО)

На сегодняшний день Молдова располагает более чем 13 000 тестов на обнаружение коронавируса, что позволит ежедневно проверять по 300-400 человек на протяжении как минимум 2 недель. Кроме того, 100 тысяч тестов были заказаны в Китае и в ближайшее время должны поступить в нашу страну. Об этом на брифинге для прессы заявил Игорь Додон. 

– На данный момент аккредитованная государственная лаборатория – это лаборатория НАОЗ в Кишинёве. Она способна обрабатывать 600-700 тестов в день, плюс заканчивается подготовка лаборатории в Бельцах, которая сможет обрабатывать ещё 100 тестов в день. Есть ещё частные лаборатории, которые в сумме смогли бы ежедневно обрабатывать 800 тестов. Если мы увеличим возможности, ежедневно мы можем обрабатывать 1 800- 2 000 тестов. На этом этапе мы обрабатываем около 300 тестов, – пояснил президент. 

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