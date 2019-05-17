До 20-и лет тюрьмы грозит членам группировки, вербовавшим девушек для попрошайничества на протяжении 16-и лет (ФОТО, ВИДЕО)

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Шесть человек, члены преступной группировки в возрасте от 35 до 59 лет, были задержаны по подозрению в торговле детьми.

Как сообщает пресс-служба Полиции РМ, преступная группировка была обезврежена в результате крупномасштабной операции, проводимой сотрудниками Центра по борьбе с торговлей людьми и Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам. В ходе расследования было установлено, что, начиная с 2003 года, преступники вербовали женщин, обещая им хорошо оплачиваемую работу в сфере продаж. После этого они отправляли жертв в Россию, Белоруссию и Украину, где они были вынуждены попрошайничать в общественных местах.

Правоохранителям удалось установить личность женщины, которая в 2003 году, когда ей было 16 лет, была завербована и отправлена на Украину. Когда несовершеннолетняя прибыла в другую страну, у неё отобрали документы, после чего заставили заниматься уличной торговлей и попрошайничеством. Девушку эксплуатировали в течение 10-и лет, за это время она несколько раз пыталась сбежать, но каждый раз вновь попадала в руки злоумышленников, после чего в её отношении применяли физическую силу и психологическое давление.

Кроме этого, девушку насильно вывозили в другие страны – Россию и Белоруссию, где её заставляли работать на улице и попрошайничать вместе с другими жертвами из Белоруссии. Деньги, заработанные ею в течение дня, отбирали подозреваемые и тратили в личных целях, покупая девушке только еду.

В результате обысков, проводимых в рамках уголовного преследования, у подозреваемых были найдены документы потенциальных жертв, документы, подтверждающие банковские переводы подозреваемым, живущим за границей, а также денежные средства на сумму 700 000 леев.

Трое подозреваемых были помещены под арест на 30 суток, а четверо – под домашний арест. Если их вина будет доказана, то им грозит до 20-и лет лишения свободы.