До 2 июля налог на недвижимость можно оплатить со скидкой 15%

И в этом году у налогоплательщиков есть возможность воспользоваться скидкой на уплату налога на недвижимость и земельного налога, соответствующих налоговому периоду этого года.

Для этого необходимо оплатить его до 2 июля. Крайний срок оплаты со скидкой – это 30 июня, однако в связи с тем, что он выпадает на выходной, установлена дата 2 июля.

Налогоплательщики, которые не воспользовались скидкой в размере 15%, обязаны оплатить налог на недвижимость и/или земельный налог равными частями, не позднее 15 августа и 15 октября.

Лица, которые не заплатят в срок, будут платить штраф за каждый день просрочки в размере 0,0329% от суммы неоплаченного налога на имущество.