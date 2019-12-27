До 15 лет тюрьмы “светит” жительнице столицы, наладившей наркобизнес в Telegram (ВИДЕО)

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В течение двух месяцев сотрудники столичной полиции вели наблюдение за преступной деятельностью 28-летней жительницы столицы. Подозреваемая наладила схему сбыта наркотиков через онлайн-магазин.

Было установлено, что девушка через приложение Telegram продавала наркотики типа PVP. Она размещала объявления с ценой, а после подтверждения оплаты отправляла координаты места, откуда клиенты могли забрать товар.

Нарушительницу удалось задержать с поличным во время размещения наркотиков в секторе Рышкановка. При ней было обнаружено 8 пакетиков с синтетическими наркотиками типа PVP. Предположительная ежедневная прибыль от сбыта составляла около 3 000 леев.

Все “закладки” с наркотическими веществами были изъяты правоохранительными органами и отправлены на экспертизу. Согласно действующему уголовному законодательству, задержанной грозит тюремное заключение на срок от 7 до 15 лет.