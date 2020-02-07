До 15 лет тюрьмы “светит” четверым наркодилерам из Кишинёва

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Сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам вместе с сотрудниками Национального инспектората расследований разоблачили преступную группу, специализирующуюся на приготовлении, перевозке и сбыте наркотических препаратов типа PVP.

Правоохранителями были задержаны четверо жителей Кишинёва в возрасте от 30 до 40 лет. Они принимали непосредственное участие в транспортировке и сбыте наркотиков в особо крупных размерах по всей стране. “Товар” продавали посредством электронных приложений.

6 февраля в домах фигурантов полиция провела несколько обысков. В результате были обнаружены наркотические вещества типа PVP, электронные весы, приспособления для употребления наркотиков, мобильные телефоны и другие электронные устройства, а также около 5 000 леев.

На имена ранее судимых за домашнее насилие и грабёж было заведено уголовное дело. Виновным грозит тюремное заключение на срок от 7 до 15 лет.