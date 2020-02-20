До 15 лет тюрьмы грозит жителю столицы, продававшему наркотики через “Telegram” (ВИДЕО)

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34-летний житель столицы проходит по делу о торговле наркотиками с помощью приложения “Telegram”. Преступную деятельность мужчины пресекли сотрудники полиции и прокуратуры сектора Центр.

Было установлено, что подозреваемый публиковал объявления в приложении “Telegram” о продаже наркотических веществ. При обыске полицейские обнаружили при нем 4 пакетика с марихуаной и наркотиками типа PVP. Препараты были изъяты и отправлены на экспертизу.

Мужчину, ранее судимого за аналогичные деяния, задержали на 72 часа. За незаконный оборот наркотиков ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.