До 15 лет тюрьмы грозит троим кишинёвцам, у которых изъяли наркотики на 40 000 леев (ВИДЕО)

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Трое молодых людей, замешанных в незаконном обороте наркотических веществ в крупных размерах, были задержаны сотрудниками полиции сектора Центр. Наблюдение за подозреваемыми продолжалось около месяца.

В итоге правоохранительные органы задержали троих жителей столицы в возрасте от 19 лет до 21 года. В результате обысков полиция обнаружила 40 растений марихуаны, 33 упаковки наркотических веществ, а также мобильные телефоны. Предполагаемая прибыль могла составить около 40 000 леев.

Обнаруженное было изъято и отправлено на экспертизу. Подозреваемым грозит тюремное заключение на срок от 7 до 15 лет.