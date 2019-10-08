До 15 лет тюрьмы грозит двум членам молдавской ОПГ, поставлявшим гашиш из Испании в Россию

До 15 лет тюрьмы грозит двум членам молдавской ОПГ, поставлявшим гашиш из Испании в Россию

Сегодня Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) объявила о судебном преследовании в отношении двух членов созданной и координируемой из Молдовы преступной группы, причастной к трафику наркотических веществ из Испании в Российскую Федерацию.

На приобретённые в результате преступной деятельности недвижимость и автомобили членов ОПГ был наложен арест. Было установлено, что злоумышленники закупали гашиш по цене 700-800 евро за 1 кг и перепродали его дилерам в Москве по цене от 2 000 до 2 500 евро.

В результате оперативной деятельности были пресечены 6 попыток транспортировки гашиша в Испанию, Италию, Румынию, Украину, Беларусь и Россию. Наркотики прятали в топливных баках автомобилей, следовавших из Испании через территорию стран-членов ЕС до конечного пункта – Российской Федерации. Транспортировка осуществлялась в обход территории Молдовы. Всего было изъято 400 кг гашиша на приблизительную сумму около одного миллиона евро.

В случае обвинительного приговора задержанным грозит тюремный срок от 7 до 15 лет. Также были привлечены к ответственности ещё шесть членов данной преступной группы.

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