До 15 лет тюрьмы грозит членам преступной группировки за наркооборот (ВИДЕО)

До 15 лет тюрьмы грозит членам преступной группировки за наркооборот (ВИДЕО)

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам совместно с Таможенной службой обезвредили преступную группировку, занимавшуюся незаконным оборотом наркотиков в целях отчуждения, в том числе в целях незаконного вывоза запрещённых веществ в Российскую Федерацию.

После следственных мероприятий, проведенных в течение двух месяцев, правоохранители осуществили 7 обысков в гагаузском селе Чок-Майдан и в селе Пелиней Кагульского района. В результате операции были обнаружены и изъяты 50 кустов марихуаны высотой более 2-х метров, а также около 15 кг марихуаны в сухом виде.

В связи с этим правоохранители задержали членов преступной группировки – двух мужчин в возрасте 37 и 41 года. Ещё одна подозреваемая, 31-летняя женщина, находится под следствием, но не была арестована, так как является матерью новорожденного. Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит до 15 лет лишения свободы.

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