До 15 лет тюрьмы грозит “агроному” из Хынчешт за незаконный оборот наркотиков

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Сегодня, 23 сентября, прокуратура Хынчештского района передала в суд уголовное дело, возбужденное в отношении жителя села София за незаконный оборот наркотиков. В его саду было обнаружено 1,5 кг марихуаны.

По данным пресс-службы Генеральной прокуратуры, поскольку мужчина ранее уже был судим за подобные преступления, в этот раз он действовал с предельной осторожностью. Незаконная деятельность была выявлена в результате контрольной закупки, в ходе которой подозреваемый продал наркотики. Органы правопорядка обнаружили в его саду выращиваемую марихуану, а также аппарат для измельчения растительности.

Подозреваемый был задержан и помещён под арест. Уголовное дело, возбужденное по данному факту, было завершено и уже передано в суд. Если обвиняемый будет признан виновным, ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы с лишением права заниматься определённой деятельностью на срок от 2 до 5 лет.