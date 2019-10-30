До 15 лет грозит членам преступной группы, сбывавшим наркотики через Telegram (ФОТО, ВИДЕО)

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Сотрудники отдела по борьбе с наркотиками совместно с Национальным инспекторатом расследований, полицией и прокуратурой сектора Рышкановка пресекли незаконную деятельность группы лиц, специализирующихся на продаже наркотических веществ через интернет-магазины.

За преступной деятельностью подозреваемых в течение двух месяцев велось наблюдение. Члены группы создали схему по сбыту наркотиков через приложение Telegram. Ежедневная прибыль от продаж составляла более 10-15 тыс. леев.

В результате действий полиции были задержаны двое молодых людей в возрасте 21 года и 24 лет, которые временно проживали на территории муниципия Кишинёв. Во время проведённых обысков в доме членов преступной группы полиция изъяла несколько упаковок наркотических веществ общей массой около 1 кг, мобильные телефоны, компьютеры, банковские карты, SIM-карты, электронные весы, а также оружие, хранящееся незаконно. Также было обнаружено несколько “закладок” с наркотиками, спрятанными в тайниках на территории столицы.

Если вина обвиняемых будет доказана, задержанным грозит тюремное заключение на срок от 7 до 15 лет.