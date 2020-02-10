До 10 лет тюрьмы грозит троим молдаванам за контрабанду товаров с одесского рынка “7 км”

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Сегодня, 10 февраля, Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам отправила в суд дело, возбужденное в отношении преступной группировки, которая преступным путём ввезла в страну через приднестровский регион товары более чем на 800 тысяч леев.

По данным пресс-службы Генеральной прокуратуры, преступление было раскрыто в результате обысков, проводимых в Бельцах, Каушанах и Кишинёве. Подозреваемые незаконным путём ввезли в страну товары широкого потребления: одежду и обувь дорогих брендов для женщин, мужчин и детей.

Обвиняемыми являются трое мужчин в возрасте от 25 до 35 лет, все без судимостей. Двое из них – жители Каушан, а третий из Кишинёва. Подозреваемые ввозили через Приднестровье товар, купленный на рынке “7 км” в Одессе. Контрабанда хранилась в складских помещениях, расположенных в населённых пунктах недалеко от Приднестровья. Из складов товар развозился на молдавские рынки, в том числе в Кишинёв. Чтобы контрабанду не вычислили, члены группировки развозили её мелкими частями, предварительно отслеживая трассу до пункта назначения.

Если вина подозреваемых будет доказана в суде, им грозит тюремное заключение на срок от 3 до 10 лет. Примечательно, что фигурантами дела, которые тоже могут быть привлечены к уголовной ответственности, стали ещё два человека из Приднестровья.