До 10 лет тюрьмы грозит мужчине, избившему в ходе застолья приятеля (ВИДЕО)

0

Сотрудники полиции сектора Ботаника задержали 35-летнего жителя столицы за умышленное причинение вреда здоровью. Ранее мужчину судили за различные преступления.

Инцидент произошёл в начале мая. 36-летний пострадавший распивал вместе с нападавшим алкоголь. В результате возникшего между ними конфликта подозреваемый нанёс жертве несколько ударов по голове, в результате чего последний получил серьезные травмы.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Задержанный признал свою вину, сообщив, что находился под воздействием алкоголя.

Согласно действующему законодательству, ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.