До 10 лет грозит грабителю-рецидивисту, пойманному столичной полицией (ВИДЕО)

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Сотрудники полиции и прокуратуры сектора Центр задержали 40-летнего жителя столицы, промышлявшего кражами и грабежами.

5 ноября в полицию обратилась администрация кредитной фирмы, чей офис располагается на Хынчештском шоссе. Как выяснилось, в офис вошёл неизвестный и, угрожая предметом, похожим на нож, украл из кассы 39 900 леев.

По факту ограбления было возбуждено уголовное дело. Вскоре подозреваемый был задержан и доставлен в инспекторат. Мужчина признал свою вину, заявив, что украденные деньги потратил.

Полиция также установила, что в октябре данное лицо совершило ещё одно ограбление. Находясь в салоне мобильной связи, мужчина украл 3 925 леев.

Злоумышленник задержан на трое суток. В соответствии с действующим законодательством, ему грозит тюремное заключение на срок от 8 до 10 лет.