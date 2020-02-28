До 1 января 2021 года на предоставление гражданства через инвестиции будет введён мораторий

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Парламент сегодня принял в первом чтении законопроект о введении моратория на предоставление гражданства через инвестиции.

Проект предусматривает введение до 1 января 2021 года моратория на прием новых заявок на получение гражданства Республики Молдова через инвестиции в области стратегического развития нашей страны. Закон о введении моратория вступит в силу со дня опубликования в «Monitorul Oficial». Заявки, поданные до даты вступления в силу, будут рассматриваться в порядке, установленном правительством.

Согласно решению депутатов, мораторий необходим, чтобы рассмотреть в нескольких аспектах тему предоставления гражданства посредством инвестиций и принять окончательное решение по этому вопросу, передаёт moldpres.md.