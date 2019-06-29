До 1 июля повысится уровень воды в реке Днестр на участках Дубоссары-Талмаза и Наславча-Каменка

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Гидрологический центр Государственной гидрометеорологической службы объявил, что до понедельника, 1 июля, ожидается повышение уровня воды в реке Днестр на участках Дубоссары-Талмаза и Наславча-Каменка.

По словам гидрологов, в связи с решением администрации Дубоссарской гидроэлектростанции увеличить объем разлива воды из Дубоссарского водохранилища (р. Днестр) до 400 кубометров в секунду, с 27 июня по 1 июля на участке Дубоссары-Талмаза ожидается повышение уровня воды на 0.7-1.2 м.

В тот же день, в связи с решением агентства водных ресурсов Украины увеличить объем разлива воды из Днестровского водохранилища (р. Днестр) до 650 кубометров в секунду, на участке Наславча-Каменка ожидается дальнейшее повышение уровня воды. Согласно цитируемому источнику, общий рост по сравнению с уровнем от 25 июня составит 1,5-2,0 метра, передаёт moldpres.md.

Вода пройдет в пределах русла.