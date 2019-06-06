Днём – таксист, а ночью – наркокурьер: в столице задержали подозреваемого в распространении наркотиков водителя (ВИДЕО)

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Водитель такси попался в тот самый момент, когда пытался спрятать наркотики. Речь идёт о жителе столицы, который был задержан правоохранительными органами по подозрению в продаже запрещённых веществ.

В течение апреля несколько жителей сектора Ботаника пожаловались в полицию на то, что по ночам неизвестный мужчина что-то периодически прятал в кустах, пишет canal3.md. В течение почти двух месяцев сотрудники полиции следили за преступной деятельностью подозреваемого.

В ходе расследования было установлено, что мужчина официально работал таксистом. Помимо этого, он прятал дозы наркотических веществ в столичных дворах и парках. Также было установлено, что он арендовал гараж в секторе Рышкановка, где и хранил запрещённые вещества.

В итоге на прошлой неделе подозреваемый был задержан в секторе Буюканы и доставлен в инспекторат полиции. В результате обысков в его гараже нашли более 5 кг марихуаны, 21 таблетку экстази, 1 362 дозы ЛСД, 250 г препарата ПВП, 200 г амфетамина. Также было обнаружено несколько электронных весов, банковских карт, мобильных телефонов и т. д. Всё изъятое было отправлено на экспертизу.

В настоящее время 30-летний мужчина помещён под арест на 30 дней. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.