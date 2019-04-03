Дни открытых дверей в президентуре: всего за три месяца здание посетили уже несколько тысяч человек (ФОТО)

Дни открытых дверей в резиденции президента продолжаются! Сегодня примерно для 40 учеников 4-го класса столичного лицея имени Мирчи Елиаде была проведена экскурсия по зданию.



Дети посетили президентскую библиотеку, залы заседаний и Большой зал, где первый парламент страны принял Декларацию о независимости Республики Молдова. Кроме того, учащиеся увидели, как проходит работа аппарата главы государства.

Отметим, что более чем за три месяца уже несколько тысяч человек разных возрастов из многих регионов страны посетили обновленное здание администрации президента. Желающие посетить Президентский дворец могут отправить заявку по электронной почте: vizite@prm.md.

Напомним, ранее глава государства заявлял, что в обновленном здании президентуры регулярно будут проводиться дни открытых дверей.