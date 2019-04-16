Дни открытых дверей в президентуре продолжаются (ФОТО, ВИДЕО)

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Сегодня учащиеся II и VI классов столичного Теоретического лицея имени Александра Пушкина посетили здание Президентуры Республики Молдова.

Дети приняли участие в экскурсии по зданию администрации главы государства, побывали в кабинете президента, библиотеке и Большом зале, а также ознакомились с деятельностью аппарата президента. После этого они представили художественную программу по случаю приближающихся Пасхальных праздников.

Напомним, что регулярное проведение Дней открытых дверей в Президентском дворце стало уже доброй традицией. Все желающие посетить здание могут подать соответствующую заявку по адресу: vizite@prm.md.