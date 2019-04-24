Дни открытых дверей в президентуре продолжаются (ФОТО, ВИДЕО)

Дни открытых дверей в президентуре продолжаются (ФОТО, ВИДЕО)

Группа детей с особыми образовательными потребностями из кишиневской вспомогательной школы-интерната №6 посетила сегодня здание Администрации Президента Республики Молдова.

После того, как для детей организовали экскурсию по зданию президентуры, им были сделаны подарки по случаю пасхальных праздников. Кроме того, спортсменам, которые достигли высоких результатов на специальных Всемирных Олимпийских играх, прошедших в Объединенных Арабских Эмиратах, были вручены почетные дипломы Президента Республики Молдова.

В конце встречи Игорь Додон пожелал всем счастливых пасхальных праздников.

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