“Дни Молдовы” пройдут в Курской области

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С 11 по 12 апреля 2019 года в городе Курск (Российская Федерация) пройдет Межрегиональный фестиваль «Дни Молдовы в Курской области». В рамках фестиваля состоится расширенное выездное заседание Российско-молдавского делового совета при ТПП РФ «Внешнеэкономическая деятельность российских регионов на молдавском направлении».

Об этом на своей странице в соцсети сообщила советник президента по связям с диаспорой Кристина Буга. По ее словам, фестиваль организуется Курской региональной общественной организацией «Община молдаван» при поддержке Администрации Курской области, Администрации Президента Республики Молдова и Посольства Республики Молдова в Российской Федерации.

– Фестиваль состоится в Курской области впервые, объединив культурное, образовательное и экономическое направления для успешного развития и укрепления многостороннего сотрудничества между Молдовой и Курской областью. В рамках фестиваля состоится обширная деловая программа, включающая в себя Выездное заседание Российско-Молдавского делового совета при ТПП РФ, заключение соглашений и договоров о сотрудничестве в различных сферах, – рассказала Буга.